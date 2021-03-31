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За сутки от коронавируса скончался еще один человек в Бишкеке

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки от коронавируса в Кыргызстане скончался еще один человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новый случай смерти от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1499 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 470, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 503 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 616 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 253,

г. Ош – 16,

в Чуйской области – 155,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 35,

в Джалал-Абадской области – 16,

в Баткенской области – 16 пациентов.

Из 503 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 366 (72,7%) средней тяжести, 114 (22,6%) тяжелые и 23 (4,5%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 416,

г. Ош – 5,

в Чуйской области – 149,

в Ошской области – 15,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 17,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 0 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/398977
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1135 материалов)
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