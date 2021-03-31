За сутки от коронавируса скончался еще один человек в Бишкеке

За прошедшие сутки от коронавируса в Кыргызстане скончался еще один человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новый случай смерти от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1499 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 470, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 503 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 616 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 253,
г. Ош – 16,
в Чуйской области – 155,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 8,
в Иссык-Кульской области – 35,
в Джалал-Абадской области – 16,
в Баткенской области – 16 пациентов.
Из 503 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 366 (72,7%) средней тяжести, 114 (22,6%) тяжелые и 23 (4,5%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 416,
г. Ош – 5,
в Чуйской области – 149,
в Ошской области – 15,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 17,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 0 пациентов.