За сутки от коронавируса скончался еще один человек в Бишкеке

За прошедшие сутки от коронавируса в Кыргызстане скончался еще один человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новый случай смерти от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1499 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 470, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 503 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 616 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 253,

г. Ош – 16,

в Чуйской области – 155,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 8,

в Иссык-Кульской области – 35,

в Джалал-Абадской области – 16,

в Баткенской области – 16 пациентов.

Из 503 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 366 (72,7%) средней тяжести, 114 (22,6%) тяжелые и 23 (4,5%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 416,

г. Ош – 5,

в Чуйской области – 149,

в Ошской области – 15,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 17,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 0 пациентов.