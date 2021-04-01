Из них 97 в Бишкеке
В Кыргызстане на 1 апреля зарегистрировано 164 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи:
г. Бишкек – 97,
г. Ош – 4,
в Чуйской области – 51,
в Ошской области – 0,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 2,
в Ыссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 2,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 88 538 случая, из них 45 994 случая – лабораторно подтвержденные, 42 544 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 88 пациентов. Из них:
в Бишкек – 46,
г. Ош – 3,
Чуйская область – 32,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 0,
Иссык-Кульская область – 3,
Джалал-Абадская область – 4,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело: 84 897 пациентов.
За сутки проведено – 5 177 ПЦР исследований.