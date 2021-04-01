Из них 97 в Бишкеке

В Кыргызстане на 1 апреля зарегистрировано 164 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи:

г. Бишкек – 97,

г. Ош – 4,

в Чуйской области – 51,

в Ошской области – 0,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 2,

в Ыссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 88 538 случая, из них 45 994 случая – лабораторно подтвержденные, 42 544 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 88 пациентов. Из них:

в Бишкек – 46,

г. Ош – 3,

Чуйская область – 32,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 0,

Иссык-Кульская область – 3,

Джалал-Абадская область – 4,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело: 84 897 пациентов.

За сутки проведено – 5 177 ПЦР исследований.