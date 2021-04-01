За сутки от коронавируса скончался еще один человек в Бишкеке

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Летальный случай от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1500 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 471, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 504 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 688 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 264,

г. Ош – 17,

в Чуйской области – 143,

в Ошской области – 5,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 39,

в Джалал-Абадской области – 20,

в Баткенской области – 6 пациентов.

Из 504 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 378 (75%) средней тяжести, 100 (19,8%) тяжелые и 24 (4,7%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:

г. Бишкек – 448,

г. Ош – 5,

в Чуйской области – 179,

в Ошской области – 14,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 18,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 10 пациентов.