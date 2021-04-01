За сутки от коронавируса скончался еще один человек в Бишкеке

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончался один человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Летальный случай от лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрирован в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1500 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 471, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 504 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 688 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 264,
г. Ош – 17,
в Чуйской области – 143,
в Ошской области – 5,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 39,
в Джалал-Абадской области – 20,
в Баткенской области – 6 пациентов.
Из 504 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 378 (75%) средней тяжести, 100 (19,8%) тяжелые и 24 (4,7%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 в:
г. Бишкек – 448,
г. Ош – 5,
в Чуйской области – 179,
в Ошской области – 14,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 18,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 10 пациентов.