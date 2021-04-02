В Кыргызстане на 2 апреля зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 112,

город Ош – 1,

в Чуйской области – 39,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 0,

в Иссык-Кульской области – 7,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 1.

За весь период зарегистрировано всего – 88 700 случая, из них 46 114 случая – лабораторно подтвержденные, 42 586 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 82 пациента.

Из них в Бишкек – 45,

г. Ош – 0,

Чуйская область – 31,

Ошская область – 1,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 0,

Иссык-Кульская область – 2,

Джалал-Абадская область – 0,

Баткенская область – 2.

За весь период всего выздоровело: 84 979 пациентов.

За сутки проведено – 4 334 ПЦР исследований.