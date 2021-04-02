В Кыргызстане на 2 апреля зарегистрировано 162 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 112,
город Ош – 1,
в Чуйской области – 39,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 0,
в Иссык-Кульской области – 7,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 1.
За весь период зарегистрировано всего – 88 700 случая, из них 46 114 случая – лабораторно подтвержденные, 42 586 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 82 пациента.
Из них в Бишкек – 45,
г. Ош – 0,
Чуйская область – 31,
Ошская область – 1,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 0,
Иссык-Кульская область – 2,
Джалал-Абадская область – 0,
Баткенская область – 2.
За весь период всего выздоровело: 84 979 пациентов.
За сутки проведено – 4 334 ПЦР исследований.