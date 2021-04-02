В стационарах от коронавируса лечатся 564 пациента, 24 - крайне тяжелые

За последние сутки в стране не зарегистрировано летальные случаи от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
По республике зарегистрировано всего – 1500 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 471, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 564 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 704 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 297,
г. Ош – 18,
в Чуйской области – 159,
в Ошской области – 4,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 47,
в Джалал-Абадской области – 23,
в Баткенской области – 6 пациентов.
Из 564 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 426 (75,5%) средней тяжести, 112 (19,8%) тяжелые и 24 (4,2%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 480,
г. Ош – 5,
в Чуйской области – 169,
в Ошской области – 15,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 2,
в Баткенской области – 8 пациентов.