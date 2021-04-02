В стационарах от коронавируса лечатся 564 пациента, 24 - крайне тяжелые

За последние сутки в стране не зарегистрировано летальные случаи от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

По республике зарегистрировано всего – 1500 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 471, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1029.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 564 пациента, на амбулаторном лечении находятся - 704 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 297,

г. Ош – 18,

в Чуйской области – 159,

в Ошской области – 4,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 47,

в Джалал-Абадской области – 23,

в Баткенской области – 6 пациентов.

Из 564 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 426 (75,5%) средней тяжести, 112 (19,8%) тяжелые и 24 (4,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 480,

г. Ош – 5,

в Чуйской области – 169,

в Ошской области – 15,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 2,

в Баткенской области – 8 пациентов.