В Кыргызстане 139 новых случаев COVID-19, из них 123 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 5 апреля зарегистрировано 139 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 123
Ош - 0
Чуйская область – 9
Ошская область - 0
Таласская область - 0
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 89 153 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:
Бишкек – 77
Ош –1
Чуйская область – 26
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровел 85 271 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4380.