В Кыргызстане 139 новых случаев COVID-19, из них 123 - в Бишкеке

В Кыргызстане на 5 апреля зарегистрировано 139 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 123

Ош - 0

Чуйская область – 9

Ошская область - 0

Таласская область - 0

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 89 153 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 107 человек:

Бишкек – 77

Ош –1

Чуйская область – 26

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 3

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровел 85 271 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4380.