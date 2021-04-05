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Для пациентов с COVID разворачивают дополнительные места в больницах

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке и Чуйской области разворачивают дополнительные стационарные места для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Министерство издало указ, согласно которому с завтрашнего дня для пациентов с COVID-19 будут предоставлены дополнительные места в больницах.

"6 апреля 2021 года для приема пациентов с COVID-19 будут развернуты дополнительные койки в Национальном госпитале на 110 коек, из них 10 коек палаты интенсивной терапии и в Чуйской областной объединенной больнице на 55 коек, из них 5 палаты интенсивной терапии", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, последние недели в Бишкеке и Чуйской области наблюдается рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/399206
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (1144 материалов)
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