Для пациентов с COVID разворачивают дополнительные места в больницах

В Бишкеке и Чуйской области разворачивают дополнительные стационарные места для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

Министерство издало указ, согласно которому с завтрашнего дня для пациентов с COVID-19 будут предоставлены дополнительные места в больницах.

"6 апреля 2021 года для приема пациентов с COVID-19 будут развернуты дополнительные койки в Национальном госпитале на 110 коек, из них 10 коек палаты интенсивной терапии и в Чуйской областной объединенной больнице на 55 коек, из них 5 палаты интенсивной терапии", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, последние недели в Бишкеке и Чуйской области наблюдается рост числа новых случаев инфицирования коронавирусом.