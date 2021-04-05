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От коронавируса скончался Заслуженный врач КР, профессор Михаил Медведев

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- Екатерина Улитина
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Скончался Заслуженный врач КР, профессор Михаил Медведев. Об этом в социальных сетях сообщила медиа эксперт Елена Баялинова.

"Вечером 5 апреля не стало замечательного человека и настоящего профессионала своего дела Медведева Михаила Анатольевича, нашего уважаемого профессора, Заслуженного врача Кыргызской Республики, награжденного орденом "Данк", лауреата академической премии им. Ахунбаева, д.м.н., заведующего кафедрой КРСУ им.Ельцина.

По словам главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигита Аалиева, его коллега проходил курс лечения от коронавируса, были осложнения, но врачи делали всё возможное, чтобы спасти тяжелого пациента и в буквальном смысле шаг за шагом отвоевывали его у коварной болезни. Уже завтра планировалось перевести больного из реанимации в палату, но внезапно возникли новые проблемы в его состоянии, и Михаил Анатольевич скончался.

"Для меня это очень горькая потеря, потому что мы были с ним, как братья, и я принимал его на работу в Национальный госпиталь тридцать пять лет назад, - говорит Гулжигит Кенжекараевич. – Покойся с миром наш коллега и друг. Мы будем помнить тебя всегда!"", - написала Баялинова.

В 1980 году Медведев М.А. окончил лечебный факультет Карагандинского государственного медицинского института, в 1998-м - защитил кандидатскую, а в 2010-м – докторскую диссертацию.

Свой трудовой путь Михаил Анатольевич начал в 1984-1986 годы в медсанчасти производственного объединения "Карбид" г.Темиртау Казахской ССР.

С 1986 по 2017 годы был заведующим отделением микрохирургии глаза №2 Национального госпиталя при Минздраве КР, а с 2017 года по настоящее время возглавлял кафедру офтальмологии КРСУ им.Ельцина, а также был председателем научно-практического общества офтальмологов КР.

Наши глубокие соболезнования родным и близким покойного!


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URL: https://www.vb.kg/399224
Теги:
врачи, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (1145 материалов)
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