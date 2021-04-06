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В Кыргызстане на 6 апреля зарегистрировано 124 новых случая COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 6 апреля зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

Новые случаи:

г. Бишкек – 77,

город Ош – 0,

в Чуйской области – 43,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 3,

в Ыссык-Кульской области – 0,

в Джалал-Абадской области – 0,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 89 277 случаев, из них 46 595 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 682 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 117 человек:

Бишкек – 60

г. Ош –2

Чуйская область – 41

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 2.

Всего за весь период выздоровели 85 388 человек.

За сутки проведено – 4 749 ПЦР исследований.


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URL: https://www.vb.kg/399239
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1147 материалов)
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