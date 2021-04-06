В Кыргызстане на 6 апреля зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.
Новые случаи:
г. Бишкек – 77,
город Ош – 0,
в Чуйской области – 43,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 3,
в Ыссык-Кульской области – 0,
в Джалал-Абадской области – 0,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 89 277 случаев, из них 46 595 случаев – лабораторно подтвержденные, 42 682 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 117 человек:
Бишкек – 60
г. Ош –2
Чуйская область – 41
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 2.
Всего за весь период выздоровели 85 388 человек.
За сутки проведено – 4 749 ПЦР исследований.