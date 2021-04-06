За сутки от коронавируса скончались два человека

За прошедшие стуки в Кыргызстане от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрированы случаи в Бишкеке и Чуйской области.

По республике зарегистрировано всего – 1509 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 478, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1031.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 662 пациента, на амбулаторном лечении - 763 пациента.

В стационарах:

г. Бишкек – 352,

г. Ош – 17,

в Чуйской области – 216,

в Ошской области – 3,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 12,

в Иссык-Кульской области – 41,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 3 пациента.

Из 662 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 2 (0,3%) удовлетворительные, 498 (75,2%) средней тяжести, 137 (20,6%) тяжелые и 25 (3,7%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 600,

г. Ош – 3,

в Чуйской области – 106,

в Ошской области – 12,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 20,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 5 пациентов.