За сутки от коронавируса скончались два человека

За прошедшие стуки в Кыргызстане от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 зарегистрированы случаи в Бишкеке и Чуйской области.
По республике зарегистрировано всего – 1509 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 478, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1031.
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 662 пациента, на амбулаторном лечении - 763 пациента.
В стационарах:
г. Бишкек – 352,
г. Ош – 17,
в Чуйской области – 216,
в Ошской области – 3,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 12,
в Иссык-Кульской области – 41,
в Джалал-Абадской области – 18,
в Баткенской области – 3 пациента.
Из 662 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 2 (0,3%) удовлетворительные, 498 (75,2%) средней тяжести, 137 (20,6%) тяжелые и 25 (3,7%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 600,
г. Ош – 3,
в Чуйской области – 106,
в Ошской области – 12,
в Таласской области – 1,
в Нарынской области – 7,
в Иссык-Кульской области – 20,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 5 пациентов.