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Это длительный хронический процесс - Бектурганов о повторных случаях COVID

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- Оксана Гут
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Официально зарегистрированных повторных случаев COVID-19 в Кыргызстане нет. Об этом на брифинге 6 апреля заявил заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

"Многие обращаются с этим вопросом, говорят, что летом перенесли коронавирус и осенью так же болеют. Но официально зарегистрированных повторных случаев COVID нет. Это такой длительный хронический процесс", - отметил он.

Он напомнил, что всего за весь период пандемии в стране было зафиксировано 89 277 случаев коронавируса. В стране наблюдалось два эпидемиологических подъема заболеваемости - это черный июль и октябрь-ноябрь.

"Сейчас, по статистике, заболеваемость идет на спад по сравнению с январем 2021 года", - сказал Бектурганов.


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URL: https://www.vb.kg/399246
Теги:
Минздрав, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1150 материалов)
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