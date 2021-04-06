Это длительный хронический процесс - Бектурганов о повторных случаях COVID

Официально зарегистрированных повторных случаев COVID-19 в Кыргызстане нет. Об этом на брифинге 6 апреля заявил заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

"Многие обращаются с этим вопросом, говорят, что летом перенесли коронавирус и осенью так же болеют. Но официально зарегистрированных повторных случаев COVID нет. Это такой длительный хронический процесс", - отметил он.

Он напомнил, что всего за весь период пандемии в стране было зафиксировано 89 277 случаев коронавируса. В стране наблюдалось два эпидемиологических подъема заболеваемости - это черный июль и октябрь-ноябрь.

"Сейчас, по статистике, заболеваемость идет на спад по сравнению с январем 2021 года", - сказал Бектурганов.