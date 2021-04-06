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Более половины кыргызстанцев согласны на вакцинацию от коронавируса

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- Екатерина Улитина
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Более половины - 55% населения Кыргызстана выражают твёрдую готовность или некоторое желание пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом говорится в выводах совместного исследования Минздрава КР и ВОЗ о оценке опыта и восприятия COVID-19 населением Кыргызстана.

Авторы исследования отмечают, что на последнем этапе нерешительность в отношении вакцин выше, чем на предыдущих этапах сбора данных.

"Более высокие уровни нерешительности в отношении вакцины, снизившиеся показатели веры в её эффективность и поддержки национального календаря прививок служат поводом для беспокойства", - говорится в отчете.

Органам власти рекомендуется повышать информированность населения о вакцинах, рассказывать истории тех, кто уже получил прививку и поощерять медиков за прохождение вакцинации.

По данным этого же исследования, сейчас лишь чуть более половины опрошенных считают себя хорошо информированными о вакцине (52%) и понимают рекомендации по вакцине (54%). Как и в целом с COVID-19 в прошлом, оценка достоверности сведений о вакцине в средствах информации являлась самым сложным аспектом (40%).

По сравнению с прошлыми этапами, люди стали считать себя менее информированными о коронавирусе. Информированность населения Кыргызстана о том, что нужно делать при подозрении на COVID-19, сократилась с 69% до 63%, а доля тех, кто могут найти необходимую информацию с 64% до 59%.

При этом почти половина опрошенных уверены, что заражение маловероятно и/или будет протекать у них в легкой форме. Такой настрой кыргызстанцев отмечается с самого начала проведения исследований.

Некоторая беззаботность восприятия заболевания приводит к тому, что применение защитных моделей поведения в целом остаётся ниже желаемого уровня, а это служит фактором риска для повторной вспышки COVID-19.

Отмечается, что опрошенные стали немного реже носить маски.

"Большинство респондентов по-прежнему не остаются дома при болезни и не воздерживаются от посещения общественных мероприятий (с 49% до 36%)", - говорится в отчете.

Отметим, в Кыргызстане первые случаи заражения КОВИД-19 зафиксированы в марте 2020 года. С того времени более 1500 человек скончались от этого заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/399287
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (1152 материалов)
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