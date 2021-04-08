Бюрократия и стечение обстоятельств. Хронология убийства 27-летней Айзады

5 апреля 27-летняя Айзада Канатбекова была похищена в Бишкеке группой молодых мужчин. Момент похищения попал на камеру видеонаблюдения кафе. Спустя два дня, 7 апреля, пастух сообщил о страшной находке на поле между селами Арашан и Чокморова. В машине, на которой увезли девушку ранее, находилось два трупа – Айзады и ее 36-летнего похитителя Замирбека Тенизбаева.

Почему сотрудники милиции не смогли по горячим следам задержать подозреваемых, если инцидент попал на видео (госномер авто в том числе); был ли объявлен план перехват и как сработали камеры "Безопасного города" (сработали ли); если мужчина ранее преследовал девушку, почему не было профилактических мер; почему не было установлено местонахождение абонента по номеру телефона; неужели ала качуу не повод для милиции реагировать оперативно и качественно? На эти и другие вопросы ответил руководящий состав ГУВД Бишкека на пресс-конференции.

День похищения

5 апреля в 7.35 часов в милицию о похищении девушки в Бишкеке сообщила очевидец. Факт был занесен в журнал учета информации. На место выехала следственно-оперативная группа, которая проверила все близлежащие камеры. Было установлено, что примерно в 07:30 утра 5 апреля несколько мужчин возле пересечения ул. Медерова и Тыныстанова похитили девушку на автомобиле марки "Хонда Цивик" красного цвета, госномер 08KG933AHR, после чего скрылись на данном автомобиле в неизвестном направлении.

Ориентировки на подозреваемых были разосланы по территориальным подразделениям и отделам органов внутренних дел. Изучив камеры "Безопасного города" милиционеры пришли к выводу, что машина держала направление на запад. В Жайылский район была направлена следственно-оперативная группа для отработки информации, выставлен пост на КПП Сосновка.

"По имеющимся на видео госномерам установили хозяина автомашины "Хонда Цивик" - она была оформлена на жителя Жайылского района, который сообщил, что сдает машину в аренду К.Д. 1990 года рождения. К.Д. – это, как выяснилось, брат похитителя. Он рассказал, что дал машину Замирбеку Тенизбаеву таксовать. Он в ней практически и жил. Стало известно, что Тенизбаев уроженец южного региона. Поэтому поиски авто активно велись в этом направлении", - рассказал начальник Службы криминальной милиции ГУВД г. Бишкек Кубан Айтбаев.

По его словам, все эти факты сбивали следствие с истинного следа.

"Сами разберемся"

Только в 13.30 часов в милицию обратилась мать Айзады, факт похищения был зарегистрирован в ЕРПП. Тогда стало понятно, что сообщение о похищении девушки очевидцем и заявление матери Айзады Канатбековой один и тот же инцидент.

"Мы выяснили номер Айзады, а после и номер подозреваемого. Они оба то включались, то отключились. Позже на телефон подозреваемого дозвонились оперативники, но на уговоры он не поддался. Сказал только, что встречается с Айзадой 4 месяца и они планировали пожениться. После сразу отключил телефон", - сказал Айтбаев.

Еще спустя время включился телефон Айзады. Незнакомый номер следователя она не взяла. Но когда позвонила ее мать, взяла трубку.

"Айзада сказала, что с ней все хорошо и что скоро она приедет домой. Потом дозвонились следователи. Им она сказала, что разберётся сама, и чтобы милиция не лезла в их отношения. Позже их телефоны вновь были отключены", - продолжил глава СКМ.

Почему не было установлено их местонахождение по геолокации посредством мобильной связи?

"По новому законодательству для установления местонахождения абонента необходимо делать официальный запрос. Для того чтобы установить базовые станции по номеру телефона милиционер сначала должен обратиться в прокуратуру, а после в суд. Но все это требуется время. У сотовых операторов нормированный график работы. Обращаться к ним 5 апреля уже было поздно. Геолокация была установлена 6 апреля, но точных данных у нас не было. Был установлен лишь район поиска", - ответил Кубан Айтбаев.

Почему блогеров и активистов находят за пару часов, а потерпевших ищут сутками?

"Все блогеры и активисты публичные люди, они не скрываются. Мы все можем увидеть, где они находятся. До совершения правонарушения они же снимают себя на показ. А злоумышленники скрываются, они пытаются замести следы. И требуется время, чтобы их обнаружить. Если бы машина была оформлена по доверенности, если бы номер телефона Тенизбаева был оформлен, как полагается, если бы он имел постоянное место жительства, то поиски шли быстрее", - объяснил глава СКМ.

Бюрократия

По его данным, милиция делала все, чтобы найти похищенную девушку – поиски велись круглосуточно.

"Понимаете, с введением новых кодексов у нас стало много бумажной работы. Факты поступают зарегистрируются, на следственные действия нужно получить разрешение, ни одну улику не можем проверить на месте происшествия без разрешения. У каждого следователя по 200 и более дел. Но на такие резонансные мы бросаем все силы", - посетовали в ГУВД на бюрократию.

Соучастник похищения, по данным ведомства, 28-летний Р. А. был задержан 7 апреля до обнаружения трупов Айзады и Замирбека.

"Был задержан один из соучастников похищения. Он рассказал, что посадив Айзаду в машину они на двух машинах двинулись в западном направлении. По дороге один из друзей похитителя пересел из "Хонды Цивик" во второе авто- такси. Айзада и Замирбек поехали вдвоем дальше, а остальные разошлись в районе Ошского рынка", - сообщают в ГУВД.

Место и орудие преступления

Напомним, согласно данным следствия местный пастух сообщил милиции о нахождении двух тел в автомашине на поле между селами Арашан и Чокморова 7 апреля.

"Он сказал, что видел эту машину здесь еще 5 и 6 апреля. Но значения не придал, подумал, что авто просто застряло в грязи. Машина была полностью тонированной, поэтому разглядеть издалека, кто в ней сидит и сидит ли вообще невозможно было. Только на третий день пастух решил подойти ближе", - говорит Кубан Айтбаев.

Уже в ходе осмотра места происшествия было установлено, что Айзаду задушили. Предварительно, футболкой, которую Тенизбаев взял у себя в багажнике.

"По предварительным данным, у девушки механическая асфиксия, она была задушена футболкой подозреваемого Замирбека Тенизбаева. В машине был найден канцелярский нож, скорее нож для обоев. Им он и нанес себя три ранения. Одно из них оказалось смертельным – задел сонную артерию. Машина была закрыта изнутри", - сообщил начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов.

Следствие продолжается. Назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным Замирбек Тенизбаев был ранее судим за разбой в России – запрос в профильные органы РФ будет направлен.

Дела по ала качуу

По данным ГУВД, в 2020 году по статье 175 ("Похищение лица с целью вступления в брак") УК КР в ЕРРП было зарегистрировано 92 дела, из них 75 были прекращены.

"После трагического случая с Бурулай, были внесены поправки, которые ужесточили меру пресечения за ала качуу. Сейчас встречные заявления не играют роли. Но на практике зачастую выяснятся, что родители в курсе, и молодые люди встречаются. Факты регистрируются в ЕРПП, расследуются, потом выясняется, что молодые добровольно хотят пожениться, дела прекращаются", - заключил начальник службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Улан Айтбаев.