В Кыргызстане на 9 апреля зарегистрирован 151 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

г. Бишкек – 74,

г. Ош – 6,

в Чуйской области – 47,

в Ошской области – 0,

в Таласской области – 0,

в Нарынской области – 7,

в Ыссык-Кульской области – 16,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 89 811 случаев, из них 47 052 случая – лабораторно подтвержденные, 42 759 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 112 пациентов.

Из них:

в Бишкек – 60,

г. Ош – 2,

Чуйская область – 35,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 3,

Иссык-Кульская область – 10,

Джалал-Абадская область – 2,

Баткенская область – 0.

За сутки проведено – 5 059 ПЦР исследований.