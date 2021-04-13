В Кыргызстане на 13 апреля зарегистрировано 227 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 141,

г. Ош – 6,

в Чуйской области – 64,

в Ошской области – 2,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 9,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего 90 599 случаев, из них 47 704 случая – лабораторно подтвержденные, 42 895 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 124 пациента.

Из них:

Бишкек – 81,

г.Ош – 1,

Чуйская область – 30,

Ошская область – 1,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 0,

Иссык-Кульская область – 8,

Джалал-Абадская область – 1,

Баткенская область – 2.

За сутки проведено – 4 348 ПЦР исследований.