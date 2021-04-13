В Кыргызстане на 13 апреля зарегистрировано 227 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 141,
г. Ош – 6,
в Чуйской области – 64,
в Ошской области – 2,
в Таласской области – 1,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 9,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего 90 599 случаев, из них 47 704 случая – лабораторно подтвержденные, 42 895 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 124 пациента.
Из них:
Бишкек – 81,
г.Ош – 1,
Чуйская область – 30,
Ошская область – 1,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 0,
Иссык-Кульская область – 8,
Джалал-Абадская область – 1,
Баткенская область – 2.
За сутки проведено – 4 348 ПЦР исследований.