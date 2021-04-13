За сутки от коронавируса скончались четверо человек

За последние сутки зарегистрировано 4 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 скончался один человек в Чуйской области.
От клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – трое в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего –1532 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 487, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1045.
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся –932 пациента, на амбулаторном лечении - 1017 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 475,
г. Ош – 33,
в Чуйской области – 319,
в Ошской области – 13,
в Таласской области – 2,
в Нарынской области – 20,
в Иссык-Кульской области – 47,
в Джалал-Абадской области – 17,
в Баткенской области - 6 пациентов.
Из 932 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 20 (2,1%) удовлетворительные, 666 (71,4%) средней тяжести, 213 (22,8%) тяжелые и 33 (3,5%) крайне тяжелые.