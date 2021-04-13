За сутки от коронавируса скончались четверо человек

За последние сутки зарегистрировано 4 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 скончался один человек в Чуйской области.

От клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – трое в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего –1532 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 487, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1045.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся –932 пациента, на амбулаторном лечении - 1017 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 475,

г. Ош – 33,

в Чуйской области – 319,

в Ошской области – 13,

в Таласской области – 2,

в Нарынской области – 20,

в Иссык-Кульской области – 47,

в Джалал-Абадской области – 17,

в Баткенской области - 6 пациентов.

Из 932 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 20 (2,1%) удовлетворительные, 666 (71,4%) средней тяжести, 213 (22,8%) тяжелые и 33 (3,5%) крайне тяжелые.