Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 100.62 - 101.82

За сутки от коронавируса скончались четверо человек

200  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За последние сутки зарегистрировано 4 летальных случая от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 скончался один человек в Чуйской области.

От клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – трое в Бишкеке. 

По республике зарегистрировано всего –1532 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 487, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1045.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся –932 пациента, на амбулаторном лечении - 1017 пациентов.  

В стационарах:

г. Бишкек – 475,

г. Ош – 33, 

в Чуйской области – 319,

в Ошской области – 13,

в Таласской области – 2, 

в Нарынской области – 20, 

в Иссык-Кульской области – 47,

в Джалал-Абадской области – 17, 

в Баткенской области - 6 пациентов. 

Из 932 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 20 (2,1%) удовлетворительные, 666 (71,4%) средней тяжести, 213 (22,8%) тяжелые и 33 (3,5%) крайне тяжелые.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399575
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1168 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  