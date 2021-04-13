Выделили, но не все? Соцфонд КР разъяснил ситуацию с пенсиями

Социальный фонд относительно финансирования пенсий в апреле 2021 года сообщает, что ввиду того, что 10 апреля 2021 года выпал на субботу, финансирование пенсий было открыто с 9 апреля 2021 года в соответствии с утвержденным графиком ГП "Кыргызпочтасы".

Как уточняется, за апрель 2021 года предварительная потребность на выплату пенсий составляет 4 млрд. 143 млн. сомов.

- По состоянию на 13 апреля финансирование пенсий осуществлено в сумме 3 млрд.378 млн. сомов и составило 81,5%, - пояснили в Соцфонде КР.

Напомним, вчера в соцсетях появилось фото, размещенное в одном из отделов ГП "Кыргызпочтасы" о задержке с выплатой пенсий из-за отсутствия средств.