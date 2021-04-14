В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 240 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 133
Ош - 0
Чуйская область – 85
Ошская область - 5
Таласская область - 4
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 2
Всего за весь период заразились 90 839 человек.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 161 человек:
Бишкек – 118
Ош – 4
Чуйская область – 21
Ошская область – 4
Таласская область – 0
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 1
Всего за весь период выздоровели 86 313.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5495.