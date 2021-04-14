В Кыргызстане на 14 апреля зарегистрировано 240 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 133

Ош - 0

Чуйская область – 85

Ошская область - 5

Таласская область - 4

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 2

Всего за весь период заразились 90 839 человек.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 161 человек:

Бишкек – 118

Ош – 4

Чуйская область – 21

Ошская область – 4

Таласская область – 0

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 1

Всего за весь период выздоровели 86 313.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5495.