В Кыргызстане на 15 апреля зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.
Из них:
в г. Бишкек – 186,
г. Ош – 7,
в Чуйской области – 89,
в Ошской области – 0,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 1,
в Иссык-Кульской области – 12,
в Джалал-Абадской области – 4,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего – 91 144 случая, из них 48 164 случая – лабораторно подтвержденные, 42 980 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 178 пациентов.
Из них:
Бишкек – 109,
г.Ош – 2,
Чуйская область – 55,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0, Нарынская область – 4, Иссык-Кульская область – 6, Джалал-Абадская область –1, Баткенская область – 1.
За сутки проведено – 4 986 ПЦР исследований.