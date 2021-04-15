В Кыргызстане на 15 апреля зарегистрировано 305 новых случаев COVID-19.

Из них:

в г. Бишкек – 186,

г. Ош – 7,

в Чуйской области – 89,

в Ошской области – 0,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 1,

в Иссык-Кульской области – 12,

в Джалал-Абадской области – 4,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего – 91 144 случая, из них 48 164 случая – лабораторно подтвержденные, 42 980 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 178 пациентов.

Из них:

Бишкек – 109,

г.Ош – 2,

Чуйская область – 55,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0, Нарынская область – 4, Иссык-Кульская область – 6, Джалал-Абадская область –1, Баткенская область – 1.

За сутки проведено – 4 986 ПЦР исследований.