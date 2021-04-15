За сутки от коронавируса скончались шесть человек

За последние сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 –3 случая (Бишкек-1, Чуйская обл - 2);
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – 3 случая (Бишкек).
По республике зарегистрировано всего – 1540 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 491, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1049.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 1010 пациентов, на амбулаторном - 1139 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 532,
г. Ош – 37,
в Чуйской области – 318,
в Ошской области – 20,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 14,
в Иссык-Кульской области – 58,
в Джалал-Абадской области – 15,
в Баткенской области – 7 пациентов.
Из 1010 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 27 (2,6%) удовлетворительные, 685 (67,8%) средней тяжести, 263 (26%) тяжелые и 35 (3,4%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 871,
г. Ош – 4,
в Чуйской области – 197,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 32,
в Джалал-Абадской области – 16,
в Баткенской области – 4 пациента.