За сутки от коронавируса скончались шесть человек

За последние сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 –3 случая (Бишкек-1, Чуйская обл - 2);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – 3 случая (Бишкек).

По республике зарегистрировано всего – 1540 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 491, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1049.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 1010 пациентов, на амбулаторном - 1139 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 532,

г. Ош – 37,

в Чуйской области – 318,

в Ошской области – 20,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 14,

в Иссык-Кульской области – 58,

в Джалал-Абадской области – 15,

в Баткенской области – 7 пациентов.

Из 1010 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 27 (2,6%) удовлетворительные, 685 (67,8%) средней тяжести, 263 (26%) тяжелые и 35 (3,4%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 871,

г. Ош – 4,

в Чуйской области – 197,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 32,

в Джалал-Абадской области – 16,

в Баткенской области – 4 пациента.