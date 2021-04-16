В Кыргызстане на 16 апреля зарегистрировано 230 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 131
г. Ош - 3
Чуйская область – 70
Ошская область - 3
Таласская область - 1
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область– 4
Баткенская область - 2.
Всего за весь период заразились 91 374 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 130 человек:
Бишкек – 87
г. Ош – 0
Чуйская область – 31
Ошская область – 3
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровел 86 621 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4394.