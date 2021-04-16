В Кыргызстане на 16 апреля зарегистрировано 230 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 131

г. Ош - 3

Чуйская область – 70

Ошская область - 3

Таласская область - 1

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область– 4

Баткенская область - 2.

Всего за весь период заразились 91 374 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 130 человек:

Бишкек – 87

г. Ош – 0

Чуйская область – 31

Ошская область – 3

Таласская область – 0

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровел 86 621 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4394.