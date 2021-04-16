Президент лично варит Иссык-Кульский корень и учит его применять - Минздрав

Единственный человек, который может определить правильную дозировку для приготовления отвара Иссык-Кульского корня - это президент КР Садыр Жапаров. Об этом на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что они вместе с главой государства варят отвар и учат медиков как его применять.

"2 марта 2020 Садыр Нургожоевич написал письмо Жээнбекову, где предложил в качестве лечения от коронавируса древнее кыргызское средство, которое применяли при лечении рака желудка и других заболеваний - Иссык-кульский корень. Отец Садыра Жапарова Нургожо лечил этим средством своих детей и родственников. Он научил сына как правильно определять дозу и как его применять. Во время первой волны Садыр Жапаров обратился ко мне и сказал: "вот, я тебе даю лечение от коронавируса". Сейчас я вновь обратился к президенту, чтобы он помог в борьбе с ковидом. Иссык-Кульский корень растет на джайлоо Каркыра, сейчас там лежит снег. Наши ребята под снегом ищут корень и собирают его. Здесь мы его варим. Садыр Жапаров лично определял дозу и мы разливаем его по бутылкам. Это средство принять в первые дни заболевания при легкой форме, симптомы исчезают за 1 день, в более тяжелых случаях - за три дня. Кроме того нормализуется сахар, давление. Так, мы вылечили более 300 больных с ковидом", - рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что сейчас Иссык-Кульский корень проходит клинические испытания, по итогам которых средство может быть официально зарегистрировано. Пока пациенты его применяют добровольно, по собственному желанию.

"Его нужно пить горячим, а если выпить в холодном виде, то человек умирает, если после приема выпить что-то холодное или съесть мороженное - то тоже человек умрет. Но, по нашему опыту, пациенты, которые принимают лекарство сразу на следующий день начинают дышать, и если лежали, начинают ходить. Мы вчера с Садыром Нургожоевичем побеседовали с больными, которые лечатся по нашей методике. Все больные говорят, что на следующий день идет облегчение, а кто поступает в тяжелом состоянии, мы им не даем. Так как человек должен выпить добровольно и под наблюдением врача", - сказал министр здравоохранения", - отметил глава Минздрава.

Чтобы продемонстрировать безопасность Иссык-Кульского корня Бейшеналиев выпил отвар на пресс-конференции. Скептикам он ответил, что сейчас во всем мире врачи не знают как лечить коронавирус и пробуют новые методы.

"На складах Минздрава лежат тонны лекарств, которые считались эффективными, но это не подтвердилось. Тем временем кыргызы применяли Иссык-Кульский корень при лечении веками, это древнее и хорошо известное средство", - добавил он.