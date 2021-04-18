В Кыргызстане на 18 апреля зарегистрировано 244 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 158
г. Ош - 2
Чуйская область – 54
Ошская область - 5
Таласская область - 5
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область– 2
Баткенская область - 2
Всего за весь период заразились 91 883 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 134 человека:
Бишкек – 98
г. Ош – 0
Чуйская область – 23
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 5
Джалал-Абадская область – 2
Баткенская область – 5
Всего за весь период выздоровел 86 907 человека.