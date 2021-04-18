В Кыргызстане на 18 апреля зарегистрировано 244 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 158

г. Ош - 2

Чуйская область – 54

Ошская область - 5

Таласская область - 5

Нарынская область - 0

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область– 2

Баткенская область - 2

Всего за весь период заразились 91 883 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 134 человека:

Бишкек – 98

г. Ош – 0

Чуйская область – 23

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 5

Джалал-Абадская область – 2

Баткенская область – 5

Всего за весь период выздоровел 86 907 человека.