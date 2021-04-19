В Кыргызстане на 19 апреля зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них в:
г. Бишкек – 152,
г. Ош – 4,
Чуйской области – 22,
Ошской области – 2,
Таласской области – 0, в
Нарынской области – 12,
Иссык-Кульской области – 18,
Джалал-Абадской области – 2,
Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 92 095 случаев, из них 48 948 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 147 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 149 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 101,
г. Ош – 3,
Чуйская область – 34,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 2,
Иссык-Кульская область – 0,
Джалал-Абадская область –9,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело 87 056 пациентов.
За сутки проведено – 3 069 ПЦР исследований.