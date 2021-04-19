В Кыргызстане на 19 апреля зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них в:

г. Бишкек – 152,

г. Ош – 4,

Чуйской области – 22,

Ошской области – 2,

Таласской области – 0, в

Нарынской области – 12,

Иссык-Кульской области – 18,

Джалал-Абадской области – 2,

Баткенской области – 0.

За весь период зарегистрировано всего – 92 095 случаев, из них 48 948 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 147 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 149 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 101,

г. Ош – 3,

Чуйская область – 34,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 2,

Иссык-Кульская область – 0,

Джалал-Абадская область –9,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело 87 056 пациентов.

За сутки проведено – 3 069 ПЦР исследований.