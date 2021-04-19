За сутки от коронавируса скончались шесть человек

За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

В том числе, от лабораторно подтвержденного COVID-19 – 5 случаев, (Бишкек – 2, Чуйская область - 3);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 – 1 случай в Чуйской области.

По республике зарегистрировано всего – 1555 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 501, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1054.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1246 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 1270 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 657,

г. Ош – 35,

в Чуйской области – 397,

в Ошской области – 27,

в Таласской области – 11,

в Нарынской области – 29,

в Иссык-Кульской области – 64,

в Джалал-Абадской области – 14,

в Баткенской области – 12 пациентов.

Из 1246 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 31 (2,4%) удовлетворительные, 851 (68,2%) средней тяжести, 311 (24,9%) тяжелые и 53 (4,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают в:

г. Бишкек – 937,

г. Ош – 13,

Чуйской области – 207,

Ошской области – 7,

Таласской области – 12,

Нарынской области – 9,

Иссык-Кульской области – 64,

Джалал-Абадской области – 17,

Баткенской области – 4 пациентов.