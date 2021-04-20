В Кыргызстане на 20 апреля зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.

Из них:

COVID-19 U07.1 – 193

COVID-19 U07.2 – 32.

В том числе:

Бишкек – 117

Чуйская область – 82

Иссык-кульская область - 12

Жалал-абадская область - 5

Нарынская область - 4

Ошская область - 4

Таласская область - 1.

Всего по республике было зарегистрировано 92 320 случаев COVID-19.

За последние сутки по республике выздоровели всего 173 пациента.

Всего по республике выздоровело – 87 229 человек.