Погода
$ 84.79 - 84.90
€ 101.05 - 102.30

В Кыргызстане на 20 апреля зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19

315  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 20 апреля зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.

Из них:

COVID-19 U07.1 – 193

COVID-19 U07.2 – 32.

В том числе:

Бишкек – 117

Чуйская область – 82

Иссык-кульская область - 12

Жалал-абадская область - 5

Нарынская область - 4

Ошская область - 4

Таласская область - 1.

Всего по республике было зарегистрировано 92 320 случаев COVID-19.

За последние сутки по республике выздоровели всего 173 пациента.

Всего по республике выздоровело – 87 229 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399844
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1192 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  