В Кыргызстане на 20 апреля зарегистрировано 225 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.
Из них:
COVID-19 U07.1 – 193
COVID-19 U07.2 – 32.
В том числе:
Бишкек – 117
Чуйская область – 82
Иссык-кульская область - 12
Жалал-абадская область - 5
Нарынская область - 4
Ошская область - 4
Таласская область - 1.
Всего по республике было зарегистрировано 92 320 случаев COVID-19.
За последние сутки по республике выздоровели всего 173 пациента.
Всего по республике выздоровело – 87 229 человек.