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Сложная эпидситуация. В Бишкеке дополнительно развернуты стационары

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- Оксана Гут
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Эпидситуация в Бишкеке и Чуйской области осложняется, количество больных коронавирусом и летальных случаев растет. Об этом на брифинге 20 апреля сказал замминистра здравоохранения и соцразвития КР Жалалидин Разматуллаев.

По его словам, эпидситуация в других областях стабильная.

В связи с ростом новых случаев коронавируса ранее было принято решение Минздравом вместе с Республиканским штабом об открытии в два этапа дополнительных койко-мест. Так, всего было развернуто 2361 койко-место, из них 255 - в реанимации.

"По Бишкеку и Чуйской области койко-мест оказалось мало, было открыто дополнительно на базе ГКБ№ 1 еще 132 койки. Таким образом, сейчас в столице 281 свободное койко-место для больных коронавирусом", - отметил замминистра.

Информация по свободным койко-местам на 8:00:

Национальный хирургический центр - 3

Республиканская клиническая инфекционная больница - 14

Клинический родильный дом №2 - 12

Национальный госпиталь - 39

Городская клиническая больница №1 - 105

Городская клиническая больница №6 - 1

Национальный центр кардиологии и терапии - 24

Чуйская областная объединенная больница - 25.


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URL: https://www.vb.kg/399849
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1192 материалов)
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