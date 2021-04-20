Сложная эпидситуация. В Бишкеке дополнительно развернуты стационары

Эпидситуация в Бишкеке и Чуйской области осложняется, количество больных коронавирусом и летальных случаев растет. Об этом на брифинге 20 апреля сказал замминистра здравоохранения и соцразвития КР Жалалидин Разматуллаев.

По его словам, эпидситуация в других областях стабильная.

В связи с ростом новых случаев коронавируса ранее было принято решение Минздравом вместе с Республиканским штабом об открытии в два этапа дополнительных койко-мест. Так, всего было развернуто 2361 койко-место, из них 255 - в реанимации.

"По Бишкеку и Чуйской области койко-мест оказалось мало, было открыто дополнительно на базе ГКБ№ 1 еще 132 койки. Таким образом, сейчас в столице 281 свободное койко-место для больных коронавирусом", - отметил замминистра.

Информация по свободным койко-местам на 8:00:

Национальный хирургический центр - 3

Республиканская клиническая инфекционная больница - 14

Клинический родильный дом №2 - 12

Национальный госпиталь - 39

Городская клиническая больница №1 - 105

Городская клиническая больница №6 - 1

Национальный центр кардиологии и терапии - 24

Чуйская областная объединенная больница - 25.