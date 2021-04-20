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В Кыргызстане прививки от коронавируса получили 10 830 человек

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- Оксана Гут
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За последние сутки по республике вакцинировано 1255 человек. Об этом на брифинге 20 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.

Всего с 26 марта провакцинированы 10 830 человек, из них:

в Ошской области - 3903

в Джалал-Абадской области - 2049

в Чуйской области - 1028

в городе Ош - 955

в Бишкеке - 914

в Иссык-кульской области - 790

в Нарынской области - 552

в Баткенской области - 403

в Таласской области - 236.

Среди них в основном медики, учителя, госслужащие, сотрудники правоохранительных и силовых структур, а также люди старше 65 лет.

Жалалидин Рахматуллаев призвал граждан носить маски, пользоваться антисептиками, не пребывать в местах массового скопления людей.

"Призываю вас отнестись ответственно к профилактике заражения коронавирусом и прийти к прививочным пунктам для получения вакцины. Желаю вам всем здоровья! Это сейчас не только пожелание, но и задание каждому", - отметил замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/399851
Теги:
вакцина, Кыргызстан, больница, медики, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (1192 материалов)
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