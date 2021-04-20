В Кыргызстане прививки от коронавируса получили 10 830 человек

За последние сутки по республике вакцинировано 1255 человек. Об этом на брифинге 20 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев.

Всего с 26 марта провакцинированы 10 830 человек, из них:

в Ошской области - 3903

в Джалал-Абадской области - 2049

в Чуйской области - 1028

в городе Ош - 955

в Бишкеке - 914

в Иссык-кульской области - 790

в Нарынской области - 552

в Баткенской области - 403

в Таласской области - 236.

Среди них в основном медики, учителя, госслужащие, сотрудники правоохранительных и силовых структур, а также люди старше 65 лет.

Жалалидин Рахматуллаев призвал граждан носить маски, пользоваться антисептиками, не пребывать в местах массового скопления людей.

"Призываю вас отнестись ответственно к профилактике заражения коронавирусом и прийти к прививочным пунктам для получения вакцины. Желаю вам всем здоровья! Это сейчас не только пожелание, но и задание каждому", - отметил замминистра.