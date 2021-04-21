В Кыргызстане на 21 апреля зарегистрировано 306 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 203
г. Ош - 5
Чуйская область – 52
Ошская область - 11
Таласская область - 1
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область– 10
Баткенская область - 4.
Всего за весь период заразились 92 626 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 161 человек:
г. Бишкек – 97
г. Ош – 3
Чуйская область – 44
Ошская область – 2
Таласская область – 2
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 87 390 человек.
Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 5606.