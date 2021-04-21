В Кыргызстане на 21 апреля зарегистрировано 306 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 203

г. Ош - 5

Чуйская область – 52

Ошская область - 11

Таласская область - 1

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область– 10

Баткенская область - 4.

Всего за весь период заразились 92 626 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 161 человек:

г. Бишкек – 97

г. Ош – 3

Чуйская область – 44

Ошская область – 2

Таласская область – 2

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

За весь период выздоровели 87 390 человек.

Проведено ПЦР-исследований за последние сутки – 5606.