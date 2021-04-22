В Кыргызстане циркулируют четыре штамма COVID-19, в том числе британский

В Кыргызстане циркулируют четыре штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

26 марта Национальная вирусологическая лаборатория Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора направила пробы в Референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения с ФБУН "Государственный Научный центр вирусологии и эпидемиологии "ВЕКТОР" (г.Новосибирск) Роспотребнадзора РФ для углубленного филогенетического исследования на выявление разновидностей штаммов COVID-19 среди заболевших кыргызстанцев.

По результатам данного исследования установлено, что среди больных Кыргызской Республике циркулирует штаммы

"Британия" (новый штамм), Индии (новый вариант), ЮАР (старый вариант) Российской Федерации.

В связи с чем, Министерство здравоохранения и социального развития КР, рекомендует населению строго соблюдать профилактические меры предосторожности:

- носить маски;

- соблюдать социальное дистанцирование;

- пользоваться антисептиками;

- в случае появление симптомов обратиться к врачу (118, ЦСМ);

- не заниматься самолечением.