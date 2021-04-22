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В Кыргызстане циркулируют четыре штамма COVID-19, в том числе британский

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане циркулируют четыре штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

26 марта Национальная вирусологическая лаборатория Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора направила пробы в Референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения с ФБУН "Государственный Научный центр вирусологии и эпидемиологии "ВЕКТОР" (г.Новосибирск) Роспотребнадзора РФ для углубленного филогенетического исследования на выявление разновидностей штаммов COVID-19 среди заболевших кыргызстанцев.

По результатам данного исследования установлено, что среди больных Кыргызской Республике циркулирует штаммы

  1. "Британия" (новый штамм),
  2. Индии (новый вариант),
  3. ЮАР (старый вариант)
  4. Российской Федерации.

В связи с чем, Министерство здравоохранения и социального развития КР, рекомендует населению строго соблюдать профилактические меры предосторожности:

- носить маски;

- соблюдать социальное дистанцирование;

- пользоваться антисептиками;

- в случае появление симптомов обратиться к врачу (118, ЦСМ);

- не заниматься самолечением.


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URL: https://www.vb.kg/399955
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1199 материалов)
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