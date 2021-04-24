В Кыргызстане на 24 апреля зарегистрировано 325 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 194
г. Ош - 2
Чуйская область – 90
Ошская область - 6
Таласская область - 1
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область– 6
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 93 603 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 163 человека:
Бишкек – 84
г. Ош – 2
Чуйская область – 54
Ошская область – 1
Таласская область – 0
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 1.
За весь период выздоровели 87 880 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4593.