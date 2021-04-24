В Кыргызстане на 24 апреля зарегистрировано 325 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 194

г. Ош - 2

Чуйская область – 90

Ошская область - 6

Таласская область - 1

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область– 6

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 93 603 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 163 человека:

Бишкек – 84

г. Ош – 2

Чуйская область – 54

Ошская область – 1

Таласская область – 0

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 1.

За весь период выздоровели 87 880 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4593.