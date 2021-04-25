В Кыргызстане на 25 апреля зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 149

Ош - 8

Чуйская область – 45

Ошская область - 3

Таласская область - 2

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область– 0

Баткенская область - 0

Всего за весь период заразились 93 831 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 186 человек:

Бишкек – 113

Ош –0

Чуйская область – 41

Ошская область – 4

Таласская область – 5

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 7

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 0

Всего за весь период выздоровели 88 006 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5056.