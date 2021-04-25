В Кыргызстане на 25 апреля зарегистрировано 228 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 149
Ош - 8
Чуйская область – 45
Ошская область - 3
Таласская область - 2
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область– 0
Баткенская область - 0
Всего за весь период заразились 93 831 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 186 человек:
Бишкек – 113
Ош –0
Чуйская область – 41
Ошская область – 4
Таласская область – 5
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 0
Всего за весь период выздоровели 88 006 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5056.