В Кыргызстане на 26 апреля зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 138
Ош - 9
Чуйская область – 29
Ошская область - 2
Таласская область - 6
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область– 3
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 94 030 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 146 человек:
Бишкек – 106
Ош –3
Чуйская область – 27
Ошская область – 0
Таласская область – 0
Нарынская область – 1
Иссык-Кульская область – 9
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 88 212 человек.
За сутки проведено – 2 982 ПЦР исследования.