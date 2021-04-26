В Кыргызстане на 26 апреля зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 138

Ош - 9

Чуйская область – 29

Ошская область - 2

Таласская область - 6

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область– 3

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 94 030 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 146 человек:

Бишкек – 106

Ош –3

Чуйская область – 27

Ошская область – 0

Таласская область – 0

Нарынская область – 1

Иссык-Кульская область – 9

Джалал-Абадская область – 0

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 88 212 человек.

За сутки проведено – 2 982 ПЦР исследования.