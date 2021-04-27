За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у шести медицинских работников. Об этом на брифинге 27 апреля сказал заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов.

Новые случаи выявлены в:

г.Бишкек – 4,

Чуйской обл – 1,

Иссык-Кульской области - 1.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4411 случаев. За сутки из стационаров выписаны - 5, из домашней самоизоляции – 4 медицинских работников. Всего по республике выздоровели – 4326 медиков.