В Кыргызстане от коронавируса всего вакцинировались 18 474 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки вакцинировано от коронавируса 1819 человек. Об этом на брифинге 27 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов. Он призвал граждан получить прививку, напомнив, что только она способна предотвратить заболевание.
За сутки вакцинировано - 1 819 человек, из них II дозой вакцины привились - 71.
Всего по республике - 18 474 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 460) .
Из них:
Бишкек - 2406
Ош - 1827
Чуйская область - 2274
Иссык-Кульская область - 1533
Таласская область - 747
Нарынская область - 788
Джалал-Абадская область - 3142
Баткенская область - 1073.