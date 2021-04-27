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В Кыргызстане от коронавируса всего вакцинировались 18 474 человека

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за прошедшие сутки вакцинировано от коронавируса 1819 человек. Об этом на брифинге 27 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов. Он призвал граждан получить прививку, напомнив, что только она способна предотвратить заболевание.

За сутки вакцинировано - 1 819 человек, из них II дозой вакцины привились - 71.

Всего по республике - 18 474 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 460) .

Из них:

Бишкек - 2406

Ош - 1827

Чуйская область - 2274

Иссык-Кульская область - 1533

Таласская область - 747

Нарынская область - 788

Джалал-Абадская область - 3142

Баткенская область - 1073.


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URL: https://www.vb.kg/400139
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (1217 материалов)
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