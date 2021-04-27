В Кыргызстане от коронавируса всего вакцинировались 18 474 человека

В Кыргызстане за прошедшие сутки вакцинировано от коронавируса 1819 человек. Об этом на брифинге 27 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Улук-Бек Бектурганов. Он призвал граждан получить прививку, напомнив, что только она способна предотвратить заболевание.

За сутки вакцинировано - 1 819 человек, из них II дозой вакцины привились - 71.

Всего по республике - 18 474 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 460) .

Из них:

Бишкек - 2406

Ош - 1827

Чуйская область - 2274

Иссык-Кульская область - 1533

Таласская область - 747

Нарынская область - 788

Джалал-Абадская область - 3142

Баткенская область - 1073.