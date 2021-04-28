В Кыргызстане на 28 апреля зарегистрировано 322 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 227,
г. Ош – 9,
в Чуйской области – 59,
в Ошской области – 6,
в Таласской области – 1,
в Нарынской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего – 94 599 случаев, из них 50 999 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 600 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 243 пациента.
Из них:
в г. Бишкек – 150,
г. Ош – 3,
Чуйская область – 64,
Ошская область – 3,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 5,
Иссык-Кульская область – 11,
Джалал-Абадская область –7,
Баткенская область – 0.
За сутки проведено – 5 213 ПЦР исследований.