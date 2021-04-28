В Кыргызстане на 28 апреля зарегистрировано 322 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 227,

г. Ош – 9,

в Чуйской области – 59,

в Ошской области – 6,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 2,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 1,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего – 94 599 случаев, из них 50 999 случаев – лабораторно подтвержденные, 43 600 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 243 пациента.

Из них:

в г. Бишкек – 150,

г. Ош – 3,

Чуйская область – 64,

Ошская область – 3,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 5,

Иссык-Кульская область – 11,

Джалал-Абадская область –7,

Баткенская область – 0.

За сутки проведено – 5 213 ПЦР исследований.