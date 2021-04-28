За прошедшие сутки от коронавируса скончались три человека

За прошедшие сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались три человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19- два случая (Бишкек, Чуйская область);

от клинико-эпидемиологически подтвержденного - 1 случай в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1592 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 523, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1069.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1419 пациентов, на амбулаторном – 1939 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 784,

г. Ош – 42,

в Чуйской области – 404,

в Ошской области – 30,

в Таласской области – 11,

в Нарынской области – 30,

в Иссык-Кульской области – 88,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 12 пациентов.

Из 1419 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 15 (1,0%) удовлетворительные, 998 (70,3%) средней тяжести, 338 (23,8%) тяжелые и 68 (4,7%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1388,

г. Ош – 37,

в Чуйской области – 361,

в Ошской области – 26,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 72,

в Джалал-Абадской области – 18,

в Баткенской области – 7 пациентов.