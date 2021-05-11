Выборы депутатов в Бишкеке и Оше признают недействительными?

В Кыргызстане 11 апреля состоялись выборы депутатов в местные кенеши. Согласно законодательству, их результаты ТИКи должны были определить не позднее 20 календарных дней со дня голосования. Иными словами, 1-2 мая должен был появиться окончательный список прошедших партий/кандидатов. Но до сих пор сохраняется интрига, кто и сколько займет мест в Бишкекском и Ошском городских кенешах.

Напомним, на выборах в БГК 7-процентный порог преодолели шесть партий: "Эмгек", "Ак-Бата", НДПК, "Ата-Журт Кыргызстан", "Ынтымак" и "Биздин эл". Партия НДПК, негласно принадлежащая экс-мэру Бишкека Азизу Суракматову, была снята с избирательной гонки из-за подкупа голосов. Политики пытались обжаловать решение ТИК и ЦИК в суде, однако, 4 мая Верховный суд поставил точку в этом деле не в пользу истцов.

Вслед за этим сообщением, лидер "Ак-Баты" также бывший градоначальник Нариман Тюлеев заявил, что готов отказаться от мандатов БГК, если ЦИК "не примет никаких мер по отношению к партии "Эмгек". Но это уже немного другая история. Главное, что в связи с процессом обжалования сроки по определению результатов выборов депутатов БГК были сдвинуты.

"Процесс обжалования на решение ТИК по НДПК начался 21 апреля. Соответственно сроки подведения итогов отодвинулись с момента вынесения решения Верховным судом (4 мая, а получили решение на руки - 7 мая) на 10 дней. То есть у ТИК есть время минимум до 14 мая, а максимум - до 17 мая", - проинформировал VB.KG юрист, член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

При этом эксперт не исключают, что итоги выборов в двух городах могут признать недействительными. Предпосылок для этого достаточно - голосование прошло с грубыми нарушениями.

"Сегодня-завтра будут подведены итоги выборов по Ошу. Там вероятность повторных выборов вполне достаточная, около 170 жалоб. Ош в этом смысле держит печальную пальму первенства, в Бишкеке - около 120 жалоб. Сегодня из 448 местных кенешей только по двум - Бишкек и Ош "зависло" подведение итогов из-за многочисленных жалоб", - отмечают Осмоналиев.

Он также напомнил, что итоги голосования и результаты выборов депутатов Токмокского городского кенеша уже признаны недействительными. Решение ТИК оставлено судом в силе. Теперь в городе должны быть назначены повторные выборы. Что интересно, в них не будет иметь право участвовать партия, из-за которой аннулировали голоса граждан. Так, по всей видимости, "Эмгек" уже не получит здесь депутатских мандатов - именно ее обвинили четыре партии в массовых прописках.

Для справки:

Статья 39. Повторные выборы

1. В случае если выборы признаны несостоявшимися, недействительными, кандидат (список кандидатов) по итогам голосования не избран, назначаются повторные выборы. Повторные выборы депутатов местных кенешей назначаются Президентом в течение одного месяца со дня признания выборов несостоявшимися, недействительными и проводятся соответствующими избирательными комиссиями.

2. В случае проведения повторных выборов кандидатами на выборные должности не могут быть вновь выдвинуты кандидаты, действия которых послужили основанием для признания выборов недействительными.