Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и Президента Садыра Жапарова с праздником Орозо айт. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил народ Кыргызстана и Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с праздником Орозо айт.

"В эти благословенные для всех мусульман нашей Планеты дни желаю Вам от Всевышнего отменного здоровья, счастья и еще больших успехов, а братскому народу Кыргызстана - благополучия, мира, стабильности, прогресса и процветания.

Выражаю надежду, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, совместными усилиями сторон и с опорой на высокие ценности чистой религии Ислама, включая взаимопонимание, солидарность, толерантность, добрососедство, а также взаимоподдержку, и впредь будут развиваться во благо наших народов", - говорится в поздравительном послании Эмомали Рахмона.