В Кыргызстане на 5 июня зарегистрировано 413 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 157,
в г. Ош – 51,
в Чуйской области – 98,
в Ошской области – 41,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 24,
в Джалал-Абадской области – 24,
в Баткенской области – 8.
За весь период зарегистрировано всего – 106 636 случаев, из них 60 520 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 116 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 320 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 164,
г.Ош – 18,
Чуйская область – 96,
Ошская область – 6,
Таласская область – 6,
Нарынская область – 3,
Иссык-Кульская область – 9,
Джалал-Абадская область – 18,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровело 100 114 пациентов.
За сутки проведено – 5 205 ПЦР исследований.