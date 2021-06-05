В Кыргызстане на 5 июня зарегистрировано 413 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 157,

в г. Ош – 51,

в Чуйской области – 98,

в Ошской области – 41,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 24,

в Джалал-Абадской области – 24,

в Баткенской области – 8.

За весь период зарегистрировано всего – 106 636 случаев, из них 60 520 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 116 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 320 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 164,

г.Ош – 18,

Чуйская область – 96,

Ошская область – 6,

Таласская область – 6,

Нарынская область – 3,

Иссык-Кульская область – 9,

Джалал-Абадская область – 18,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровело 100 114 пациентов.

За сутки проведено – 5 205 ПЦР исследований.