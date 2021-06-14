В Кыргызстане на 14 июня зарегистрировано 459 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 178, в г. Ош – 122,
в Чуйской области – 3,
в Ошской области – 46,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 11,
в Джалал-Абадской области – 64,
в Баткенской области – 21.
За весь период зарегистрировано всего – 110 829 случаев, из них 64 287 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 542 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 257 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 132,
г. Ош – 35,
Чуйская область – 33,
Ошская область – 15,
Таласская область – 5,
Нарынская область – 0,
Иссык-Кульская область – 16,
Джалал-Абадская область – 18,
Баткенская область – 3.
За весь период всего выздоровели 102 890 пациентов.
За сутки проведено – 4 101 ПЦР исследование.