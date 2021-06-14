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В Кыргызстане на 14 июня зарегистрировано 459 новых случаев СOVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 14 июня зарегистрировано 459 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 178, в г. Ош – 122,

в Чуйской области – 3,

в Ошской области – 46,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 11,

в Джалал-Абадской области – 64,

в Баткенской области – 21.

За весь период зарегистрировано всего – 110 829 случаев, из них 64 287 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 542 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 257 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 132,

г. Ош – 35,

Чуйская область – 33,

Ошская область – 15,

Таласская область – 5,

Нарынская область – 0,

Иссык-Кульская область – 16,

Джалал-Абадская область – 18,

Баткенская область – 3.

За весь период всего выздоровели 102 890 пациентов.

За сутки проведено – 4 101 ПЦР исследование.


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URL: https://www.vb.kg/402132
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1328 материалов)
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