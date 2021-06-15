В Кыргызстане на 15 июня зарегистрировано 514 новых случаев СOVID-19. Согласно исследованиям, в красной зоне на сегодня находятся Бишкек и Ош. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.
Из них:
в г. Бишкек – 234
в г. Ош – 110
в Чуйской области – 80
в Ошской области – 34
в Таласской области – 5
в Нарынской области – 7
в Иссык-Кульской области – 14
в Джалал-Абадской области – 13
в Баткенской области – 17.
За весь период зарегистрировано всего – 111 343 случая, из них 64 739 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 604 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 367 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 188
г. Ош – 40
Чуйская область – 62
Ошская область – 22
Таласская область – 2
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область – 3.
За весь период всего выздоровели 103 257 пациентов.
За сутки проведено – 4903 ПЦР исследование.