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В Кыргызстане на 15 июня зарегистрировано 514 новых случаев СOVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 15 июня зарегистрировано 514 новых случаев СOVID-19. Согласно исследованиям, в красной зоне на сегодня находятся Бишкек и Ош. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Из них:

в г. Бишкек – 234

в г. Ош – 110

в Чуйской области – 80

в Ошской области – 34

в Таласской области – 5

в Нарынской области – 7

в Иссык-Кульской области – 14

в Джалал-Абадской области – 13

в Баткенской области – 17.

За весь период зарегистрировано всего – 111 343 случая, из них 64 739 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 604 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 367 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 188

г. Ош – 40

Чуйская область – 62

Ошская область – 22

Таласская область – 2

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область – 3.

За весь период всего выздоровели 103 257 пациентов.

За сутки проведено – 4903 ПЦР исследование.


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URL: https://www.vb.kg/402188
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1332 материалов)
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