"Организации здравоохранения и медработники испытывают огромную нагрузку"

В Кыргызстане идет третья волна коронавируса. Об этом на брифинге 15 июня сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Он напомнил, что ранее в стране наблюдались первая и вторая волны коронавируса - в июле и ноябре 2020 года соответственно. В пик заболеваемости в июле в день было зарегистрировано 1600 зараженных, в октябре-ноябре - 606 зараженных.

"Вирус COVID-19 как другие вирусы имеет способность мутировать. И с момента его регистрации было выявлено несколько мутированных видов, таких как британский, бразильский, российский, южноафриканский и индийский. Такие штаммы, которые встречались в Швеции, США, ОАЭ, Омане не были зафиксированы в Кыргызстане. По данным лабораторий, в 44% исследованных материалов был выявлен британский штамм, по 1 случаю - африканский и индийский штаммы, в 39% - российский", - сообщил замминистра.

По его словам, за последние семь дней показатель распространения коронавирусной инфекции составил - 1,3. С апреля наблюдается подъем заболеваемости. Высокие показатели за последние семь дней отмечаются в городе Ош и Бишкек, превышая республиканский показатели в 3,6 и в 2,6 раза соответственно.

"Циркуляция зарегистрированных новых штаммов может повлиять на рост заболеваемости среди населения при несоблюдении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил. Заболеванию способствуют такие причины, как несоблюдение масочного режима, гигиены рук, обработка антисептиками; несмотря на ограничения, продолжение проведения культурно массовых мероприятий, не соблюдение социального дистанцирования 1-1,5 метра в общественных местах, точках общественного питания, автотранспорте, в торговых центрах, на базарах и в других местах. Недооценка своего состяния и отсутствие насстороженнсти людей с признаками заболеквания, нарушения режима самоизоляции - в результате чего, появляются семейные очаги", - отметил Рахматулаев.

Министерство здравоохранения и соцразвития настоятельно просит соблюдать элементарные правила профилактики коронавируса.

"Организации здравоохранения и медицинские работники испытывают огромную нагрузку в связи с ростом заболевания коронавируса. Так объединим же наши усилия для победы над вирусом!", - призвал он.