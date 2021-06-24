В Кыргызстане на 24 июня зарегистрировано 822 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 300

Ош - 70

Чуйская область – 207

Ошская область - 93

Таласская область - 9

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область – 80

Баткенская область - 42.

Всего за весь период заразились 118 106 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 475 человек:

Бишкек – 183

Ош – 118

Чуйская область – 54

Ошская область – 70

Таласская область – 2

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 6

Джалал-Абадская область – 22

Баткенская область – 16.

Всего за весь период выздоровели 106 858 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 8144.