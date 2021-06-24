В Кыргызстане на 24 июня зарегистрировано 822 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 300
Ош - 70
Чуйская область – 207
Ошская область - 93
Таласская область - 9
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область – 80
Баткенская область - 42.
Всего за весь период заразились 118 106 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 475 человек:
Бишкек – 183
Ош – 118
Чуйская область – 54
Ошская область – 70
Таласская область – 2
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 6
Джалал-Абадская область – 22
Баткенская область – 16.
Всего за весь период выздоровели 106 858 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 8144.