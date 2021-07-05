"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Голубоглазая красотка

Фонд помощи животным и VB.KG ищут человека, который станет любящим и заботливым хозяином для симпатичного котенка-девочки. Нашей голубоглазой малышке сиамского окраса в настоящий момент два месяца. Животное здорово, от блох и глистов обработано. К лоточку кошечку приучили. Если наша девочка вам понравилась, обращайтесь по следующим телефонам: 0(700)064-560, 0(553)500-876 (WhatsApp).

Знакомьтесь! Это Мишель!

"Добрые руки" представляют вашему вниманию Мишель. Эта собачка очень воспитанная, спокойная, ласковая. Хорошо охраняет двор. Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать щенков не будет!). Будущему хозяину Мишель привезут прямо домой. Телефоны для справок: 0(558)191-217, 0(705)880-145.

А это Нора!

Собачку, которую вы видите на фотографии, зовут Нора. Фонд помощи животным также ищет для нее дом. Норе сейчас пять месяцев. Это здоровое и активное существо, отличная охранница двора. Норе уже сделали прививки. Стерилизацию фонд "Добрые руки" также возьмет на себя. На новое место жительства Нору привезут волонтеры организации. Набирайте: 0(558)191-217, 0(705)880-145.

Щеночкам нужен дом

Пристраиваются пушистые девочки примерно двух месяцев от роду. Щеночки здоровые, привитые. Стерилизацию по достижении нужного возраста возьмет на себя человек, на чьем попечении животные в данный момент находятся. В еде собачки не привередливы. Хотите познакомиться с ними поближе? Тогда звоните: 0(555)744-148, 0(709)581-589.

Малышка Лола

Внимание! Мы ищем добрую и любящую семью для малышки Лола! Вот она на фото! Собачке в настоящий момент около трех месяцев. Когда вырастет, будет небольшого размера. Животное здоровое, получившее первую прививку и обработанное от внутренних паразитов. На передержку Лола попала совсем крошкой. К сожалению, люди, которые о ней сейчас заботятся, не могут уделять ей достаточно времени, так как работают допоздна. Поэтому ищут для нее дом и семью, в которой собачку будут любить. Человеку, который возьмет ее к себе, Лола станет настоящим другом. Лола любит играть и лежать у ног. Кстати, у нее уже есть паспорт. Понравилась она вам? Набирайте: 0(776)899-868.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".