Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.87 - 101.07

"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

279  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Голубоглазая красотка

Фонд помощи животным и VB.KG ищут человека, который станет любящим и заботливым хозяином для симпатичного котенка-девочки. Нашей голубоглазой малышке сиамского окраса в настоящий момент два месяца. Животное здорово, от блох и глистов обработано. К лоточку кошечку приучили. Если наша девочка вам понравилась, обращайтесь по следующим телефонам: 0(700)064-560, 0(553)500-876 (WhatsApp).

Знакомьтесь! Это Мишель!

"Добрые руки" представляют вашему вниманию Мишель. Эта собачка очень воспитанная, спокойная, ласковая. Хорошо охраняет двор. Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать щенков не будет!). Будущему хозяину Мишель привезут прямо домой. Телефоны для справок: 0(558)191-217, 0(705)880-145.

А это Нора!

Собачку, которую вы видите на фотографии, зовут Нора. Фонд помощи животным также ищет для нее дом. Норе сейчас пять месяцев. Это здоровое и активное существо, отличная охранница двора. Норе уже сделали прививки. Стерилизацию фонд "Добрые руки" также возьмет на себя. На новое место жительства Нору привезут волонтеры организации. Набирайте: 0(558)191-217, 0(705)880-145.

Щеночкам нужен дом

Пристраиваются пушистые девочки примерно двух месяцев от роду. Щеночки здоровые, привитые. Стерилизацию по достижении нужного возраста возьмет на себя человек, на чьем попечении животные в данный момент находятся. В еде собачки не привередливы. Хотите познакомиться с ними поближе? Тогда звоните: 0(555)744-148, 0(709)581-589.

Малышка Лола

Внимание! Мы ищем добрую и любящую семью для малышки Лола! Вот она на фото! Собачке в настоящий момент около трех месяцев. Когда вырастет, будет небольшого размера. Животное здоровое, получившее первую прививку и обработанное от внутренних паразитов. На передержку Лола попала совсем крошкой. К сожалению, люди, которые о ней сейчас заботятся, не могут уделять ей достаточно времени, так как работают допоздна. Поэтому ищут для нее дом и семью, в которой собачку будут любить. Человеку, который возьмет ее к себе, Лола станет настоящим другом. Лола любит играть и лежать у ног. Кстати, у нее уже есть паспорт. Понравилась она вам? Набирайте: 0(776)899-868.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403090
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  