В Кыргызстане на 8 июля зарегистрировано 1238 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматуллаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 693
Ош - 67
Чуйская область – 151
Ошская область - 82
Таласская область - 15
Нарынская область - 17
Иссык-Кульская область – 38
Джалал-Абадская область – 86
Баткенская область - 89.
Всего за весь период выздоровели 135 739 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 757 человек:
Бишкек – 401
Ош – 79
Чуйская область – 101
Ошская область – 44
Таласская область – 8
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 74
Баткенская область – 25.
Всего за весь период выздоровели 115 513 человек.