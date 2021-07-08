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В Кыргызстане на 8 июля зарегистрировано 1238 новых случаев COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 8 июля зарегистрировано 1238 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Джалалидин Рахматуллаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 693

Ош - 67

Чуйская область – 151

Ошская область - 82

Таласская область - 15

Нарынская область - 17

Иссык-Кульская область – 38

Джалал-Абадская область – 86

Баткенская область - 89.

Всего за весь период выздоровели 135 739 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 757 человек:

Бишкек – 401

Ош – 79

Чуйская область – 101

Ошская область – 44

Таласская область – 8

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 74

Баткенская область – 25.

Всего за весь период выздоровели 115 513 человек.


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URL: https://www.vb.kg/403215
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1364 материалов)


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