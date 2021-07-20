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"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Пушистый комочек счастья

Звонка от будущих "родителей" ждет вот такая ласковая малышка. Котенку сейчас два месяца. Это совершенно здоровое животное, уже приученное к лотку. Только представьте себе, какой красавицей эта малышка станет в будущем! Хотите, чтобы она жила вместе с вами? Тогда звоните: 0(700)910-919.

Настоящее Чудо

А этого чудесного белоснежного кота так и зовут – Чудо. И Чудо срочно нуждается в новом доме и настоящих любящих хозяевах. Ну, разве можно в него не влюбиться?! У парня разного цвета глаза. Обычно такие животные бывают глухими, но Чудо прекрасно слышит. К лотку котика приучили. Кастрация запланирована на ближайшее время. Телефон для потенциальных владельцев котика: 0(709)723-292.

Инопланетянка

Кошечку, которую вы видите на фото, ласково зовут инопланетяночкой. Она, конечно, не голубых кровей, однако… Взгляните в ее глаза! Какой цвет! Какая глубина! Это просто зеленые, миндалевидные озера! Вообще кошечка необыкновенная. У нее прекрасные манеры, отличный характер – добрая, ласковая, любвеобильная. Ей все время хочется быть рядом с человеком, сидеть на ручках. Она очень любит людей! В настоящий момент животному около семи месяцев. Правда, размером наша киска с четырехмесячного котенка. Здоровая. Стерилизованная. Лоток знает на пять. Нам бы очень хотелось найти для нее любящих и заботливых хозяев. Кошечка может жить как в квартире, так и в доме, но без доступа за пределы двора! Подумайте, возможно, один звонок изменит и вашу, и ее жизнь! Набирайте: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Игривая Капа

Обратите, пожалуйста, внимание и на эту красивую пушистую девочку! Ее зовут Капа. Подопечная фонда "Добрые руки" наверняка принесет в ваш дом уют и веселье. Кошечка сейчас живет в квартире. Это здоровое, чистенькое существо, приученное к лотку. По характеру кошка ласковая и игривая. Ест специальный корм, но любит и курочку. Больше информации вам дадут по телефону: 0(550)913-026.

Непоседливая троица

VB.KG и фонд помощи животным также хотят представить вашему вниманию замечательное семейство: двух братиков и их сестренку. Эти малютки ждут не дождутся, когда их заберут в новую семью. Два сереньких - мальчики. Совсем скоро котятам исполнится два месяца. Все здоровые, чистенькие, приученные к лотку. Очень игривые. Девочку через полгода стерилизуют. Операцию берет на себя человек, который в настоящий момент заботится о котятах. Понравились они вам? Тогда следующие номера для вас: 0(555)922-005, 0(706)922-005.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/403740
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
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