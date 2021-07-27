Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцам

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Три комочка счастья

Фонд помощи животным "Добрые руки" и VB.KG ищет заботливых хозяев для красивых четырехмесячных котят, которых вы видите на фото. Все пушистики очень игривые и ласковые. Мальчишка пока еще немного пуглив. Оказавшись в чужом месте, скорее всего, он спрячется и осваиваться будет постепенно. От человека, который возьмет его себе, потребуется немного терпения. А вот наши девочки посмелее – любят посидеть на ручках и помурчать.

Все наши малыши здоровы, обработаны от паразитов, и приучены к лотку. В еде котята совсем не привередливы: кушают как сухие корма для котят, так и тушенку, а также влажные корма.

Отдадут животных только ответственным людям, понимающим важность посещения ветеринара при первых признаках недомогания, а также необходимость своевременной стерилизации в возрасте семи месяцев. Если вам нужен комочек счастья, который никогда вас не предаст, тогда звоните: 0(555)767-507.

Миниатюрный "звоночек"

Настоящий хозяин нужен щеночку-девочке. Взгляните, какая лапочка! Малышке сейчас пять месяцев и она небольшого роста. Животное ласковое и игривое. К тому же это хороший "звоночек". Собачка привита от инфекционных заболеваний. Стерилизацию, которая понадобится ей в возрасте семи месяцев, берут на себя люди, на чьем попечении животное в данный момент находится. Телефон для справок: 0(700)064-560.

Мамы и папы, отзовитесь!

Заботливых "мам" и "пап" ждут и эти малыши. Котятам по два месяца. Есть один мальчик и две девочки. Все малыши здоровые, обработанные от паразитов. Прекрасно знают лоток с наполнителем. По характеру малыши очень ласковые и игривые. Едят вареную куриную грудку, мягкие корма для котят "Вискас" и сухой корм для котят. Отдадут наших красавчиков только очень ответственным людям! Если вы уверены в своих силах, готовы подарить кому-то из малышей свою любовь и заботу, тогда набирайте: 0(555)767-507.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".