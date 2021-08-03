"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Очаровательные крохи

Фонд помощи животным и VB.KG ищут заботливых хозяев для очаровательных котят. Малышам сейчас по полтора месяца. Есть у нас и мальчики, и девочки. Родились котята в подъезде. Их мама – бездомная кошка. Добрые люди котят подкармливают, однако многие жильцы против того, чтобы животные находились в подъезде, и грозятся вывезти их куда-нибудь подальше. В настоящее время котята находятся в 7-м микрорайоне Бишкека. Малыши уже едят самостоятельно. Если вам понравился кто-то из них, позвоните, и мы договоримся о встрече. Поверьте, нам очень хочется, чтобы эти крохи обрели настоящий дом и любящих их хозяев. Телефон для справок: 0(555)472-096.

Матильда ждет звонка

Очень ждет звонка от человека, который возьмет ее к себе, молодая кошечка Матильда. Этой красавице примерно два-три года. Кошечка здоровая, обработанная от паразитов и уже стерилизованная – котят у нее уже не будет. По характеру это очень ласковое создание. Матильда совсем не пугливая, тянется к людям. По части еды у ее будущих хозяев также проблем быть не должно. Кошка ест и сухие корма, и тушенку. Понравилась наша Матильда? Тогда следующий телефон для вас: 0(555)767-507.

Верная подружка

Этому смешному щенку-девочке тоже нужны дом и любящий хозяин. Наша пушистая малышка здоровая, обработанная от блох и глистов. Когда собачка подрастет, ее нужно будет стерилизовать. Эту операцию фонд берет на себя, а у хозяина потом уже не будет проблем с щенками. Отдадут щенка в дом, где есть теплая будка, огороженная территория (чтобы собака не бегала по улице), и где ее будут хорошо кормить. Подумайте, возможно, это именно ваша будущая верная подруга?! Больше информации вам дадут по телефону: 0(555)095-395.

Компаньон по имени Чара

Знакомьтесь, это Чара! Чара – собака-компаньон. Она отлично будет чувствовать себя в доме, где есть дети, а также другие собаки, и даже кошки. Животному сейчас около двух лет. Собачка здоровая, обработанная от паразитов, и привитая. Чару уже стерилизовали, так что проблем с нежелательным потомством у ее будущих владельцев не будет. Отдадут Чару в дом с огороженной территорией, теплой будкой и с условием, что ее не будут держать на цепи! Люди, которые в данный момент о ней заботятся, хотят ненавязчиво наблюдать за дальнейшей судьбой их пушистой подопечной. Хотите познакомиться с Чарой ближе, тогда набирайте: 0(555)095-395.

Пара молодых охранниц

"Добрые руки" и VB.KG хотят познакомить вас с двумя молодыми, здоровыми собачками. Красавицы, которых вы видите на фото, здоровы, привиты от инфекционных заболеваний и стерилизованы. Гулять и рожать щенков уже не будут! Перед вами хорошие охранницы. Решите, что одна из них вам подходит, звоните! Собачек на новое место жительства привезут волонтеры фонда. Звоните по номерам: 0(705)880-145, 0(709)784-537.

Смышленые пушистики

В Фонде помощи животным очень надеются, что среди наших читателей найдутся люди, которым захочется изменить жизнь одного из этих милых щенков. Все они девочки. Животным в данный момент по четыре месяца. Они уже привиты, а две даже стерилизованы. Щенки очень активные. Вырастут в хороших охранниц. Чужих людей во двор точно не пустят! Привезут собачек по указанному будущим хозяином адресу. Обращайтесь по номеру: 0(555)744-148.

Вернем ему веру в людей!

Молодой котик, которого мы хотим вам представить, недавно появился в одном из дворов. Красивый, чистенький, но чем-то напуганный. Скорее всего, его взяли домой, а потом наигрались, и… выбросили на улицу. Кот ручной, ласковый. Мы очень хотим пристроить его пока на улице тепло, чтобы парнишка не пропал в морозы. Телефон для тех, кому он понравился: 0(552)317-318.

Хотите подружиться с Кирой?

Ну, и последняя на сегодня кандидатка на усыновление – собачка по кличке Кира. Кире уже год. Она воспитанная, знает команды. Раньше жила в квартире. Надумаете подружиться с ней, набирайте: 0(705)709-330.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".