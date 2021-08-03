Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 99.77 - 101.10

"Добрые руки" предлагают бишкекчанам взять себе одного из питомцев фонда

257  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты, начатую три года назад. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Очаровательные крохи

Фонд помощи животным и VB.KG ищут заботливых хозяев для очаровательных котят. Малышам сейчас по полтора месяца. Есть у нас и мальчики, и девочки. Родились котята в подъезде. Их мама – бездомная кошка. Добрые люди котят подкармливают, однако многие жильцы против того, чтобы животные находились в подъезде, и грозятся вывезти их куда-нибудь подальше. В настоящее время котята находятся в 7-м микрорайоне Бишкека. Малыши уже едят самостоятельно. Если вам понравился кто-то из них, позвоните, и мы договоримся о встрече. Поверьте, нам очень хочется, чтобы эти крохи обрели настоящий дом и любящих их хозяев. Телефон для справок: 0(555)472-096.

Матильда ждет звонка

Очень ждет звонка от человека, который возьмет ее к себе, молодая кошечка Матильда. Этой красавице примерно два-три года. Кошечка здоровая, обработанная от паразитов и уже стерилизованная – котят у нее уже не будет. По характеру это очень ласковое создание. Матильда совсем не пугливая, тянется к людям. По части еды у ее будущих хозяев также проблем быть не должно. Кошка ест и сухие корма, и тушенку. Понравилась наша Матильда? Тогда следующий телефон для вас: 0(555)767-507.

Верная подружка

Этому смешному щенку-девочке тоже нужны дом и любящий хозяин. Наша пушистая малышка здоровая, обработанная от блох и глистов. Когда собачка подрастет, ее нужно будет стерилизовать. Эту операцию фонд берет на себя, а у хозяина потом уже не будет проблем с щенками. Отдадут щенка в дом, где есть теплая будка, огороженная территория (чтобы собака не бегала по улице), и где ее будут хорошо кормить. Подумайте, возможно, это именно ваша будущая верная подруга?! Больше информации вам дадут по телефону: 0(555)095-395.

Компаньон по имени Чара

Знакомьтесь, это Чара! Чара – собака-компаньон. Она отлично будет чувствовать себя в доме, где есть дети, а также другие собаки, и даже кошки. Животному сейчас около двух лет. Собачка здоровая, обработанная от паразитов, и привитая. Чару уже стерилизовали, так что проблем с нежелательным потомством у ее будущих владельцев не будет. Отдадут Чару в дом с огороженной территорией, теплой будкой и с условием, что ее не будут держать на цепи! Люди, которые в данный момент о ней заботятся, хотят ненавязчиво наблюдать за дальнейшей судьбой их пушистой подопечной. Хотите познакомиться с Чарой ближе, тогда набирайте: 0(555)095-395.

Пара молодых охранниц

"Добрые руки" и VB.KG хотят познакомить вас с двумя молодыми, здоровыми собачками. Красавицы, которых вы видите на фото, здоровы, привиты от инфекционных заболеваний и стерилизованы. Гулять и рожать щенков уже не будут! Перед вами хорошие охранницы. Решите, что одна из них вам подходит, звоните! Собачек на новое место жительства привезут волонтеры фонда. Звоните по номерам: 0(705)880-145, 0(709)784-537.

Смышленые пушистики

В Фонде помощи животным очень надеются, что среди наших читателей найдутся люди, которым захочется изменить жизнь одного из этих милых щенков. Все они девочки. Животным в данный момент по четыре месяца. Они уже привиты, а две даже стерилизованы. Щенки очень активные. Вырастут в хороших охранниц. Чужих людей во двор точно не пустят! Привезут собачек по указанному будущим хозяином адресу. Обращайтесь по номеру: 0(555)744-148.

Вернем ему веру в людей!

Молодой котик, которого мы хотим вам представить, недавно появился в одном из дворов. Красивый, чистенький, но чем-то напуганный. Скорее всего, его взяли домой, а потом наигрались, и… выбросили на улицу. Кот ручной, ласковый. Мы очень хотим пристроить его пока на улице тепло, чтобы парнишка не пропал в морозы. Телефон для тех, кому он понравился: 0(552)317-318.

Хотите подружиться с Кирой?

Ну, и последняя на сегодня кандидатка на усыновление – собачка по кличке Кира. Кире уже год. Она воспитанная, знает команды. Раньше жила в квартире. Надумаете подружиться с ней, набирайте: 0(705)709-330.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram и в "Одноклассниках".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404347
Теги:
акции, волонтерство, кошки, собаки, Бишкек, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  