В Кыргызстане на 9 августа зарегистрировано 483 новых случая COVID-19. Такие данные даёт Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
По их данным новые случаи заражения зарегистрированы:
в г. Бишкек - 281
в г. Ош - 4
в Чуйской области – 31
в Ошской область - 4
в Таласской области - 7
в Нарынской области - 19
в Иссык-Кульской области – 71
в Джалал-Абадской области – 57
в Баткенской области - 9
За весь период заболели 169 500 человек. За прошедшие сутки выздоровели 1 360 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 158 285 кыргызствнцев.
За прошедшие сутки скончались - 8 человек.
В стационарах на лечении находятся 2 850 и на амбулаторном 4 564 человека.