В Кыргызстане на 9 августа зарегистрировано 483 новых случая COVID-19. Такие данные даёт Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По их данным новые случаи заражения зарегистрированы:

в г. Бишкек - 281

в г. Ош - 4

в Чуйской области – 31

в Ошской область - 4

в Таласской области - 7

в Нарынской области - 19

в Иссык-Кульской области – 71

в Джалал-Абадской области – 57

в Баткенской области - 9

За весь период заболели 169 500 человек. За прошедшие сутки выздоровели 1 360 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 158 285 кыргызствнцев.

За прошедшие сутки скончались - 8 человек.

В стационарах на лечении находятся 2 850 и на амбулаторном 4 564 человека.