Погода
$ 84.60 - 84.86
€ 99.20 - 100.60

В Кыргызстане на 9 августа зарегистрировано 483 новых случая COVID-19

171  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 9 августа зарегистрировано 483 новых случая COVID-19. Такие данные даёт Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

По их данным новые случаи заражения зарегистрированы:

в г. Бишкек - 281

в г. Ош - 4

в Чуйской области – 31

в Ошской область - 4

в Таласской области - 7

в Нарынской области - 19

в Иссык-Кульской области – 71

в Джалал-Абадской области – 57

в Баткенской области - 9

За весь период заболели 169 500 человек. За прошедшие сутки выздоровели 1 360 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 158 285 кыргызствнцев.

За прошедшие сутки скончались - 8 человек.

В стационарах на лечении находятся 2 850 и на амбулаторном 4 564 человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/404601
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Коронавирус (1366 материалов)


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  